Вооружённые силы Украины за сутки потеряли 29 пунктов управления беспилотниками в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнёв. По его словам, российские подразделения выявили и уничтожили инфраструктуру управления беспилотной авиацией противника.

«Выявлены и уничтожены 29 пунктов управления БПЛА, 18 БПЛА самолётного типа, 17 тяжёлых боевых квадрокоптеров R-18, 8 складов боеприпасов, горючего и материальных средств противника», — сказал Шершнёв.

Офицер отметил, что подразделения группировки продолжили работу по поражению техники и инфраструктуры противника. По его словам, за сутки также уничтожены склады материальных средств и беспилотники. Кроме того, российские военные ликвидировали более 210 украинских военнослужащих. В ходе боевых действий уничтожены бронетранспортёр М113 производства США и боевая бронированная машина «Козак».

Шершнёв добавил, что под удары попали автомобили противника и наземные робототехнические комплексы. По его словам, подразделения продолжают выявлять и уничтожать военную технику и объекты снабжения ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили склады горюче-смазочных материалов противника на Константиновском направлении. Разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили украинское подразделение во время разгрузки топлива. Военные выявили полевые склады, где размещались запасы горючего. Координаты объектов передали артиллерийскому расчёту 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б». После этого артиллеристы нанесли точечный удар.