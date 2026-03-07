На Украине мобилизовали мужчину с эпилепсией прямо по пути в больницу

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) похитили мужчину с серьёзным непризывным заболеванием. По словам супруги насильно мобилизованного, он страдает эпилепсией и в момент «бусификации» направлялся в больницу на плановое обследование. Об этом женщина написала в одной из социальных сетей, пишет «Страна.ua».

По её словам, представители ТЦК остановили прохожего и прыснули ему газом лицо, после чего задержали и увезли в неизвестном направлении. Женщина утверждает, что у супруга есть все медицинские справки, подтверждающие наличие болезни. Она была вызвана контузией.

Известно, что «ухилянт» стоит на учёте у невролога и зависит от постоянного приёма лекарств. Мужчина не находился в розыске, а данные воинского учета были актуальны. Телефон у него забрали. Супруга также рассказала, что весь день находилась у здания ТЦК с двухлетним ребёнком. Её прогоняли и угрожали автоматами.

Кроме того, украинка заявила, что ее мужу не оформляют инвалидность. Причиной, по мнению женщины, является приказ «сверху».

Ранее в Днепропетровске другой «ухилянт» не стал мириться с насильное мобилизацией и дал отпор сотрудникам ТЦК. В какой-то момент мужчина достал нож и напал на военнослужащих. Его задержали.