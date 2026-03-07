В Ельце эвакуируют жителей четырёх домов из-за угрозы взрыва боевой части БПЛА

В Липецкой области произошел инцидент с участием беспилотника. В Ельце летательный аппарат рухнул в непосредственной близости от многоквартирного здания. Местные власти оперативно отреагировали на происшествие. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, при падении устройства никто не пострадал — жертв и раненых среди населения нет.

Однако ситуация остается тревожной, поскольку неразорвавшаяся боевая часть дрона представляет серьёзную опасность. Специалисты оценили риск взрыва как высокий, поэтому было принято решение о немедленной эвакуации.

Из соображений безопасности людей временно вывезли из четырёх соседних строений. Жильцов разместили в лицее № 5 по адресу улица Спутников, дом 9.

На месте работают экстренные службы. Эксперты занимаются нейтрализацией опасного предмета, чтобы в кратчайшие сроки вернуть горожан в их квартиры.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 124 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 29 — сбили над Брянской областью. 15 БПЛА ликвидировали над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью. Девять аппаратов уничтожили над Рязанской областью, восемь — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.