С 1 апреля некоторым пенсионерам повысят выплаты

С 1 апреля социальные пенсии, пенсии по инвалидности и выплаты для граждан старше 80 лет вырастут на 6,8%. Об этом РИА «Новости» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«С 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на величину роста прожиточного минимума пенсионера. Размер увеличения составит 6,8%. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — сказала Финогенова.

По словам эксперта, повышение коснётся социальных пенсий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также представителям малочисленных народов Севера — мужчинам с 55 лет и женщинам с 50 лет. Кроме того, индексация затронет отдельные категории федеральных льготников: военных по призыву, лётчиков-испытателей, космонавтов, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

Финогенова уточнила, что выплаты за особые заслуги перед Россией, включая Героев Российской Федерации и олимпийских чемпионов, также будут увеличены. Помимо этого, тем пенсионерам, чей возраст с 1 апреля достигнет 80 лет, и гражданам, которым присвоят инвалидность первой группы, фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий в 2027–2028 годах будет проходить в два этапа. Сначала выплаты увеличат с 1 февраля на 4%, а затем с 1 апреля — дополнительно на 3,4% в 2027 году и 3,8% в 2028 году.