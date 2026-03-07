Выбежавшая на трассу собака сбила с ног и травмировала лыжницу Кудисову на ЧР

Внезапно выбежавшая на трассу собака сорвала шансы Алины Кудисовой финишировать на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске. Видео с падением спортсменки есть в распоряжении «Матч ТЧ».

На седьмом круге на трассе внезапно объявились три дворняги, и одна из них бросилась под ноги лидеру забега Арине Кусургашевой. Она упала, как и следовавшая за ней Кудисова.

И если Кусургашева смогла продолжить марафон, то Кудисовой потребовалась помощь. Судя по всему, травма болезненна — спортсменка заплакала, когда, прихрамывая, покидала трассу.

