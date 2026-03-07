Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 07:44

Выбежавшая на трассу собака сбила с ног и травмировала лыжницу Кудисову на ЧР

Алина Кудисова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Алина Кудисова. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Внезапно выбежавшая на трассу собака сорвала шансы Алины Кудисовой финишировать на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске. Видео с падением спортсменки есть в распоряжении «Матч ТЧ».

На седьмом круге на трассе внезапно объявились три дворняги, и одна из них бросилась под ноги лидеру забега Арине Кусургашевой. Она упала, как и следовавшая за ней Кудисова.

И если Кусургашева смогла продолжить марафон, то Кудисовой потребовалась помощь. Судя по всему, травма болезненна — спортсменка заплакала, когда, прихрамывая, покидала трассу.

В России запустили флешмоб для поддержки паралимпийцев на Играх в Италии
В России запустили флешмоб для поддержки паралимпийцев на Играх в Италии

Ранее российские паралимпийцы впервые за несколько лет появились на открытии Игр с государственной символикой. Церемония прошла в итальянской Вероне. Триколор пронесла местный волонтёр по имени Анна.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar