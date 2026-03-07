Мало не пить крепкое: Нарколог объяснил, почему пиво опаснее водки за рулем

Единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья — личный алкотестер. Об этом «Ленте.ru» рассказал врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

По словам специалиста, не существует безопасных видов алкоголя — значение имеет только объём выпитого чистого спирта. Врач пояснил, что несколько бутылок крепкого пива могут дать ту же нагрузку, что и полбутылки водки.

Скорость выведения алкоголя зависит от массы тела и работы печени. Шуров отметил, что у хронических алкоголиков печень перерабатывает этанол быстрее из-за привычки к токсинам, поэтому общих рекомендаций по срокам вытрезвления не существует.

В своей практике нарколог нередко встречал пациентов с зависимостью, которые держат дома портативные алкотестеры. Это помогает им объективно оценивать состояние и не рисковать поездками.

«Есть одна рекомендация: если ты планируешь завтра за руль — купи портативный алкотестер, протестируй себя и езжай, увидев там нули. Только так», — подытожил он.

