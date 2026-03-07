Владимир Путин
7 марта, 08:46

Реабилитолог заявила, что ни один массаж не поможет «раздробить» жир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Жир не разбивается руками, а синяки не делают антицеллюлитный массаж эффективнее. Как подобные процедуры на самом деле влияют на тело, рассказала «Вечерней Москве» специалист по массажу и реабилитации Ольга Савченко.

Первый и самый популярный миф о том, что массаж якобы «разбивает» жировые отложения, хотя это физиологически невозможно, указывает эксперт.

«Жировая ткань не разрушается под воздействием рук. Это привело бы к серьёзным травмам», — подчеркнула Савченко.

На самом деле массаж усиливает кровообращение и лимфоток, создавая условия для естественного расщепления жиров.

Второе заблуждение — связь боли и эффективности. Интенсивность воздействия подбирается индивидуально: кому-то комфортно даже при глубокой проработке, а для других жёсткие техники противопоказаны. Профессионал всегда ориентируется на ощущения клиента.

С синяками тоже не всё однозначно. В обычном массаже гематомы говорят о повреждении капилляров, и организм тратит ресурсы на восстановление, а не на борьбу с целлюлитом. Но есть исключение — ручная липопластика, где локальная травма создаётся специально, чтобы запустить регенерацию и улучшить состояние тканей, добавила массажист.

Похудеть с помощью одного массажа нельзя, но скорректировать силуэт — вполне. Он убирает отёки, уменьшает объёмы и визуально подтягивает кожу. Главное — помнить, что результат временный, и курсы нужно повторять, подчеркнула собеседница.

Снова «‎Оземпик»: Высохшая до костей Келли Осборн на пороге смерти, считает врач

Ранее Life.ru рассказывал, как у россиянки развилась тяжёлая форма акне после курса лицевых массажей. В итоге ей пришлось целый месяц принимать антибиотики. Оказалось, что дело не в технике, а в самой структуре кожи клиентки.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

