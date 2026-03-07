Emirates объявила о полной приостановке всех рейсов в Дубай и обратно

Крупнейшая авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates приняла решение полностью приостановить выполнение всех рейсов в Дубай и из города на неопределённый срок. Об этом перевозчик сообщил на сайте.

«Все рейсы в Дубай и обратно приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании.

Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в регионе, вызванного массированными ракетными ударами Ирана и ответными действиями США и Израиля. Ранее сообщалось, что воздушное пространство над ОАЭ закрыто, а системы ПВО отражают атаки беспилотников.