Регион
7 марта, 08:28

Emirates объявила о полной приостановке всех рейсов в Дубай и обратно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Крупнейшая авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов Emirates приняла решение полностью приостановить выполнение всех рейсов в Дубай и из города на неопределённый срок. Об этом перевозчик сообщил на сайте.

«Все рейсы в Дубай и обратно приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании.

Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ
Решение принято на фоне резкого обострения ситуации в регионе, вызванного массированными ракетными ударами Ирана и ответными действиями США и Израиля. Ранее сообщалось, что воздушное пространство над ОАЭ закрыто, а системы ПВО отражают атаки беспилотников.

