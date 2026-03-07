Актёр Вячеслав Чепурченко заявил, что самая сложная профессия — быть женой и мамой

Быть женщиной — очень непросто, а профессия жены и матери — самая сложная. Об этом актёр Вячеслав Чепурченко сообщил Пятому каналу.

Вячеслав Чепурченко заявил, что быть женщиной очень непросто. Видео © Пятый канал

На вопрос журналиста, легко ли быть женщиной, актёр с уверенностью ответил отрицательно. По его словам, на плечах представительниц прекрасного пола лежит огромное количество забот, с которыми они при этом блестяще справляются.

«У меня жена, она воспитывает двоих детей. Пока я на работе, она хранит очаг, она занимается домом, и это, наверное, самая сложная профессия», — сказал Чепурченко.

Он добавил, что следить одновременно за детьми и домом — колоссальный труд, который достоин огромного уважения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил россиянам подарить своим женщинам на 8 Марта беременность. По его словам, на втором месте среди лучших подарков будет копия военного контракта, ведь тогда ваша любимая будет гордиться, что её мужчина отправляется защищать Родину.