Глаза разбегаются! Мужчины штурмуют Рижский, чтобы подарить любимым весну к 8 Марта — репортаж Life.ru

Москва буквально дышит любовью. За сутки до главного женского праздника Рижский рынок превратился в настоящий цветочный фронт. На входе — пробки из машин и мужских силуэтов. Кто-то приехал на такси, кто-то припарковался за три квартала и бежит с пустыми руками, чтобы уйти с огромным букетом. Что творится на рынке в преддверии 8 Марта — в репортаже Life.ru.

Видео © Life.ru

Мужчины признаются, что глаза просто разбегаются, ведь выбирать действительно есть из чего: Рижский рынок в этом году превзошёл сам себя. Тюльпаны — от 80 рублей. Яркие, свежие, прилетели из Эквадора, выросли в Краснодаре и Белоруссии. Розы — от 110 рублей. Классика из Подмосковья, эквадорские красавицы и даже кенийские — нежные и ароматные. Мимоза — настоящий хит! Небольшой, но очень душевный букет можно унести всего за 350 рублей — и это будет та самая жёлтая весна, от которой у мам и бабушек слёзы на глазах.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Особенно много в этом году готовых букетов. Парни идут и сразу хватают уже собранные композиции — не надо мучиться с выбором. Кустовые розы за 3000 рублей — классика, которая всегда попадает в цель. А если хочется по-настоящему удивить — корзинки от 6 до 12 тысяч или букеты «в космос», которые стоят от 1000 рублей и выше. Главное — чтобы глаза горели.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Рижский рынок сегодня — это место, где мужчины всех возрастов на один день становятся самыми романтичными на свете. Здесь нет суеты большого города — только желание сделать любимую женщину счастливой.

Фото © Life.ru

