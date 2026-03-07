Правительство РФ расторгло соглашение с ООН по энергетическому центру

Действие соглашения России с ООН, касающееся функционирования в столице РФ центра устойчивого энергетического развития, официально остановлено. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста распоряжения, российская сторона приняла решение о прекращении действия прежних договорённостей с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которые касались открытия и работы центра устойчивого энергетического развития.

На Министерство иностранных дел возложена задача проинформировать представителей ООН о данном решении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал безответственной военную операцию США и Израиля против Ирана. Это привело к резкой эскалации ситуации по всему Ближнему Востоку.