Хирург назвал «золотой стандарт» красоты после 30 лет: что нужно делать каждый день

Основа сохранения женской красоты и молодости после 30 лет — правильное питание. Об этом рассказал интернет-изданию Regions.ru хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Доктор советует пить 2–3 литра воды, придерживаться средиземноморской диеты, отказаться от сахара и есть ферментированные продукты. Алкоголь — не чаще трёх порций в неделю.

Для поддержки организма Гадзиян рекомендует витамин С, гиалуроновую кислоту, магний, омега-3 и перуанскую маку. Особо он выделяет физетин, который удаляет «зомби-клетки», и витамин Д, необходимый россиянам восемь месяцев в году.

В образе жизни важны социальные связи, обучение новому и ежегодные чек-апы. Спорт — 150 минут в неделю, ходьба, холодный душ и сон в полной темноте. Управление стрессом через медитации продлевает молодость.

Интимное здоровье требует отдельного внимания: сексуальная активность 2–3 раза в неделю, гимнастика Кегеля, защита от солнца и отказ от курения. Антиэйдж-кремы с ретинолом и SPF завершают картину.

«Рекомендации составлены для женщин с 30 лет. Можно добавлять свои полезные привычки», — заключил эксперт.

