Хирург назвал «золотой стандарт» красоты после 30 лет: что нужно делать каждый день

Основа сохранения женской красоты и молодости после 30 лет — правильное питание. Об этом рассказал интернет-изданию Regions.ru хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.
Доктор советует пить 2–3 литра воды, придерживаться средиземноморской диеты, отказаться от сахара и есть ферментированные продукты. Алкоголь — не чаще трёх порций в неделю.
Для поддержки организма Гадзиян рекомендует витамин С, гиалуроновую кислоту, магний, омега-3 и перуанскую маку. Особо он выделяет физетин, который удаляет «зомби-клетки», и витамин Д, необходимый россиянам восемь месяцев в году.
В образе жизни важны социальные связи, обучение новому и ежегодные чек-апы. Спорт — 150 минут в неделю, ходьба, холодный душ и сон в полной темноте. Управление стрессом через медитации продлевает молодость.
Интимное здоровье требует отдельного внимания: сексуальная активность 2–3 раза в неделю, гимнастика Кегеля, защита от солнца и отказ от курения. Антиэйдж-кремы с ретинолом и SPF завершают картину.
«Рекомендации составлены для женщин с 30 лет. Можно добавлять свои полезные привычки», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что избыточная масса тела у мужчин и женщин оказывает негативное влияние на репродуктивное здоровье. К примеру, женское ожирение напрямую влияет на гормональный фон: повышается уровень мужских гормонов и инсулина. В результате нарушается менструальный цикл, страдает овуляция и снижается вероятность зачатия.
