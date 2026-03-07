Международный аэропорт Дубая приостановил работу из-за новых обстрелов

Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и персонала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ОАЭ.

Временная приостановка работы аэропорта связана с мерами безопасности. В пресс-службе уточнили, что все действия направлены на защиту пассажиров и сотрудников авиационного комплекса. Дата возобновления полётов и подробности ситуации пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Иран вновь нанес удар по аэропорту Дубая. На видео с места происшествия видно, как дрон попал по воздушной гавани. Очевидцы отметили, что удар пришёлся почти прямо по самолёту, вызывая панику среди присутствующих.