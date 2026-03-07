Владимир Путин
Файлы Эпштейна
7 марта, 08:55

Международный аэропорт Дубая приостановил работу из-за новых обстрелов

Обложка © ТАСС / Altaf Qadri

Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и персонала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ОАЭ.

Временная приостановка работы аэропорта связана с мерами безопасности. В пресс-службе уточнили, что все действия направлены на защиту пассажиров и сотрудников авиационного комплекса. Дата возобновления полётов и подробности ситуации пока не уточняются.

США и Израиль нанесли удары по аэропорту Мехрабад в Тегеране
Ранее сообщалось, что Иран вновь нанес удар по аэропорту Дубая. На видео с места происшествия видно, как дрон попал по воздушной гавани. Очевидцы отметили, что удар пришёлся почти прямо по самолёту, вызывая панику среди присутствующих.

