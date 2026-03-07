Актёр Артём Давыдов отверг обвинения в домогательствах, списав это на «охоту за хайпом»

Актёра Артёма Давыдова обвинили в домогательствах к бывшим ученицам, хотя он называет это фейком и охотой за хайпом. Подробности скандала вокруг выпускника Школы-студии МХАТ приводит 360.ru, с которым связались новые жертвы театрального педагога.

Несколько девушек рассказали изданию, что Давыдов прерывал оплаченные занятия, звонил по ночам, делал неприличные намёки и звал в гости. Одна из них утверждает: актёр сначала хвалил её, а потом резко изменил отношение и оскорблял. Другая заявила, что он предлагал помочь с поступлением в обмен на «сговорчивость».

«Поначалу он меня очень сильно хвалил, говорил, что я вообще крутая, классная. Но потом я стала плохой. Видимо, ему нужно было избавляться от учеников», — рассказала бывшая ученица.

Она также показала видео, где Давыдов называет её худшей и говорит, что она не достигла результатов.

Сам актёр все обвинения отвергает. Он заявил, что не знаком с этими девушками и считает их истории абсурдными. также предположил, что за этим стоят конкуренты, а переписки, которые публикуют, — старые и личные, не имеющие отношения к ученицам.

«Люди, которых я даже не знаю, пытаются на мне сделать просмотры — тема модная. Это фейки. Если бы я что-то предлагал, это было бы зафиксировано: мой голос, мои звонки. Кроме слухов, ничего нет», — сказал Давыдов.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшие ученицы актёра Артёма Давыдова рассказали, что весь процесс обучения с ним сопровождается неуместными навязчивыми ухаживаниями. Кроме того, по их словам, педагог часто переходит на мат и оскорбления.