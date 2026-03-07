Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:24

Объекты двух агрохолдингов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

ВСУ нанесли удары по Выгоничскому и Брасовскому районам Брянской области, повреждены объекты на территории двух агрохолдингов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

«В Выгоничском районе <...> повреждено административное здание. В Брасовском районе <...> повреждён производственный склад», — написал глава региона в Max.

Бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность из-за жутких потерь
Бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность из-за жутких потерь

Ранее мужчина пострадал при падении обломков украинского беспилотника в Брянской области. Его госпитализировали. Всего в небе над регионом сбили пять дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar