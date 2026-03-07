Объекты двух агрохолдингов повреждены при ударе ВСУ по Брянской области

ВСУ нанесли удары по Выгоничскому и Брасовскому районам Брянской области, повреждены объекты на территории двух агрохолдингов. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

«В Выгоничском районе <...> повреждено административное здание. В Брасовском районе <...> повреждён производственный склад», — написал глава региона в Max.

Ранее мужчина пострадал при падении обломков украинского беспилотника в Брянской области. Его госпитализировали. Всего в небе над регионом сбили пять дронов.