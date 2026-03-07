Вина, производимые покинувшим Россию лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*, исчезли из продажи в британских бутиках. По информации РИА «Новости», речь идёт о продукции из винограда, выращенного на территориях, находящихся под израильской оккупацией.

Продукция винодельни Макаревича* Einat Winery ранее была представлена в винном бутике предпринимателя Евгения Чичваркина* Hedonism Wines, а также в онлайн-магазине Grapey. В каталоге Hedonism Wines значились красный сухой бленд 4 Cats 2019 года и красный сухой бленд 3 Other Cats 2020 года. В аннотации к последнему упоминались ноты сливы, чёрной смородины и вишни в сочетании с кедром, ванилью и пряным дубом, а вино 4 Cats описывалось как кошерное в стиле Бордо.

Сейчас на сайте Hedonism Wines эти позиции отсутствуют, хотя в сохранённых данных поисковика цена указывалась на уровне 40 фунтов стерлингов. Это значительно превышает среднюю стоимость вина в Британии, которая, по данным национального Бюро статистики, не превышает восьми фунтов. Ранее оба вина продавались в магазине Grapey по 22 фунта, однако теперь их нет и там.

В 2025 году стало известно, что виноград для вин Макаревича* выращивается на оккупированных Израилем палестинских территориях. Сырьё собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Андрей Макаревич* окончательно прекратил коммерческую деятельность в России, закрыв последнюю компанию, связанную с брендом «Смак». Поводом для завершения бизнеса стало решение суда, удовлетворившего иск ресторана «Шмак» и прекратившего правовую охрану товарного знака «Смак»

