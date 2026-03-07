Владимир Путин
7 марта, 09:42

Крючкова рассказала, как Михалков учил её играть девственницу в 43 года в «Утомлённых солнцем»

Обложка © «Утомленные солнцем», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков / Kino-teatr

Светлана Крючкова вспомнила съёмки фильма «Утомлённые солнцем», которые проходили, когда ныне 75-летней актрисе было 43 года. Режиссёр Никита Михалков предложил ей сыграть девственницу, отмечая её наивность. Для образа домработницы Кати Моховой Крючкова внесла несколько идей: предложила сделать лоб «пониже», заплести косичку и надеть белый фартучек.

Ещё один элемент, который придумала актриса: во время одной из сцен Михалков протянул руку, а Крючкова подставила поднос. Режиссёр отметил эту деталь, и она осталась в фильме. В целом она вспоминает автора картины как «хулиганистого».

«Никита был хулиганистый, мог женщину схватить», — поделилась актриса в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».

Народная артистка России несколько лет боролась с онкологией и сейчас находится в ремиссии. В прошлом году ей даже не удалось присутствовать на праздновании своего юбилея.

Тест: Сможете вспомнить фильмы и сериалы с Еленой Яковлевой на 7/7? Пройдут только киноэксперты!
Ранее Ирина Безрукова призналась, что совсем не чувствует себя на 60 лет. По словам актрисы, она часто ощущает себя ребёнком. Например, когда купается ночью в море с подругами или видит седовласых дам на мотоциклах.

