Учёные предложили новый способ измерения скорости расширения Вселенной

Астрофизики Корнеллского университета предложили новый способ более точного измерения скорости расширения Вселенной. Авторы назвали этот подход «стохастической сиреной». Метод основан на анализе фона гравитационных волн, возникающих при слиянии двойных чёрных дыр. Исследование опубликовано на сайте университета.

Новый способ измерения основан на использовании гравитационных волн и анализе так называемого «напряжения Хаббла» — одной из главных нерешённых проблем современной космологии. В работе учёные предложили объединить поиск гравитационных волн с анализом расширения Вселенной после отдельных космических событий.

«В этом исследовании мы предлагаем новый метод измерения напряжения Хаббла путем объединения поиска гравитационных волн с выводом о расширении Вселенной в результате отдельных слияний», — указано в исследовании.

По словам исследователей, такой астрофизический фон чувствителен к истории расширения Вселенной и может использоваться для определения космологических параметров.

Скорость расширения космоса называют постоянной Хаббла. По данным наблюдений космического телескопа «Джеймс Уэбб», её среднее значение составляет около 73 километров в секунду на мегапарсек. Это означает, что расстояние между галактиками увеличивается примерно на 70–76 километров в секунду каждые 3,26 миллиона световых лет.

