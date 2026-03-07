Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
7 марта, 09:31

Армия России нанесла высокоточный удар возмездия по целям на Украине

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска в ночь на 7 марта провели масштабную ночную атаку высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны уточнили, что удар стал ответной мерой на действия украинской стороны, которая продолжает обстреливать мирные районы.

В ход пошли крылатые ракеты большой дальности и беспилотные аппараты. Пуски осуществлялись с трёх направлений: с земли, с воздуха и с моря.

Главными мишенями стали заводы украинского ВПК. Также серьёзные повреждения получили объекты энергетики, которые питали военную инфраструктуру ВСУ, и аэродромная сеть.

В военном ведомстве отчитались об успешном завершении миссии. Поражение всех намеченных целей подтверждено объективными средствами контроля.

Мощные удары Армии России сильно бьют по возможностям ВСУ и ПВО Украины, заявил ранее генерал. По его словам, давление украинской армии в зоне СВО снижается, а градус недовольства властью среди гражданского населения растёт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
