Российские войска в ночь на 7 марта провели масштабную ночную атаку высокоточным оружием большой дальности. В Минобороны уточнили, что удар стал ответной мерой на действия украинской стороны, которая продолжает обстреливать мирные районы.

В ход пошли крылатые ракеты большой дальности и беспилотные аппараты. Пуски осуществлялись с трёх направлений: с земли, с воздуха и с моря.

Главными мишенями стали заводы украинского ВПК. Также серьёзные повреждения получили объекты энергетики, которые питали военную инфраструктуру ВСУ, и аэродромная сеть.

В военном ведомстве отчитались об успешном завершении миссии. Поражение всех намеченных целей подтверждено объективными средствами контроля.

Мощные удары Армии России сильно бьют по возможностям ВСУ и ПВО Украины, заявил ранее генерал. По его словам, давление украинской армии в зоне СВО снижается, а градус недовольства властью среди гражданского населения растёт.