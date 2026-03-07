Владимир Путин
7 марта, 09:50

Ельчан предупредили о ликвидации опасного обломка дрона, упавшего рядом с домами

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Во дворе одного из жилых домов Ельца Липецкой области упал фрагмент БПЛА. Глава города Вячеслав Жабин предупредил жителей о предстоящем обезвреживании и возможных громких звуках. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Внимание, ельчане! В ближайшее время в районе 5-го микрорайона сапёры будут уничтожать фрагмент БПЛА. Возможны громкие хлопки. Прошу отойти от окон», — отметил Жабин.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие. После завершения работ они смогут вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области произошёл инцидент с беспилотником: в Ельце БПЛА рухнул в непосредственной близости от многоквартирного дома. При падении устройства никто не пострадал. Однако ситуация оставалась опасной, так как неразорвавшаяся боевая часть дрона представляла серьёзную угрозу.

Милена Скрипальщикова
