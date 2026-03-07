Многодетная мать с двумя детьми погибла при пожаре в Сибири

Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Майский Новосибирской области. Данную информацию передали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Новосибирской области в пожаре погибли многодетная мать с двумя детьми. Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

Тела хозяйки дома, а также её сыновей трёх и пяти лет обнаружили спасатели во время тушения возгорания. Отец с двумя старшими детьми в этот момент находились вне дома и не пострадали, уточнили в ведомстве. Пожарные прибыли на место, когда веранда и бревенчатый дом уже горели открытым пламенем, ликвидировать возгорание удалось за полтора часа, но кровля здания частично обрушилась.

В Новосибирской области в пожаре погибли многодетная мать с двумя детьми. Фото © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Причины трагедии предстоит выяснить специалистам пожарной лаборатории, которые работают на месте вместе со следственно-оперативной группой. В состав группы вошли дознаватели МЧС и сотрудники СК России. Психологи ведомства уже приступили к работе с родственниками погибших и местными жителями.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели трёх человек при пожаре, в том числе двух малолетних детей. Коченевским МСО СУ СК России по НСО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

