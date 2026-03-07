В Запорожской области при пожаре погибли трое маленьких детей, оставленных без присмотра

Трагедия произошла в посёлке городского типа Приазовское Запорожской области: при пожаре в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«В посёлке городского типа Приазовское в результате пожара в частном домовладении погибли трое маленьких детей. Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малышей от отравления угарным газом: мальчика 2022 года рождения и девочек 2021 и 2024 годов рождения. Предварительно установлено, что дети находились дома одни», — написал Балицкий.

По предварительным данным, дети были без присмотра взрослых. Обстоятельства и причины возгорания выясняются. На месте работают следователи и пожарные.

Ранее в московском районе Жулебино произошёл серьёзный пожар в массажном салоне, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. Эпицентром возгорания стал салон «Будда Спа», пламя охватило около 70 квадратных метров, прежде чем спасателям удалось взять ситуацию под контроль. Благодаря оперативной работе пожарных всех находившихся внутри людей удалось эвакуировать.