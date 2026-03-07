Владимир Путин
ВС РФ нанесли удар по Днестровской ГАЭС в Черновицкой области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ходе массированного ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины российские войска поразили Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию, расположенную вблизи границы с Молдовой. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Черновицкая область. Была атакована Днестровская гидроаккумулирующая электростанция — одна из крупнейших в мире», — сказано в тексте.

Известно, что строительство объекта пока не завершено: в промышленную эксплуатацию введены лишь четыре агрегата из семи запланированных проектной документацией. Пилотный гидроагрегат мощностью 324 МВт (в генераторном режиме) заработал ещё в 2010 году, а спустя четыре года запуск второго позволил станции получить статус крупнейшей в Европе. Последующие блоки были подключены в 2016-м и 2021-м годах.

В перспективе, согласно утверждённому проекту, на площадке должны функционировать семь гидроагрегатов, чья совокупная мощность достигнет 2268 МВт.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю российские военные уничтожили одну пусковую установку HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire, находившиеся на вооружении украинской армии. В общей сложности за этот период ударами беспилотников, артиллерии и ракетных войск различных группировок ВС России были выведены из строя семь реактивных систем залпового огня противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
