Супруги из Петербурга рискуют стать бездомными на Гоа из-за турагентства

Супружеская пара из Санкт-Петербурга оказалась в сложной ситуации во время отдыха на Гоа (Индия). Из-за проблем с перелётами и аннулированных билетов они не могут вернуться домой и рискуют стать бомжами. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Супруги купили тур через сервис Travelata за 180 тысяч рублей. Поездка была запланирована с 23 февраля по 7 марта, вылет должен был состояться из Москвы. Первый рейс отменили из-за временного закрытия авиасообщения. Позднее им предложили перелёты через Дели и Манохар, но эти варианты тоже сорвались, поэтому супругам пришлось покупать новые почти за 100 тысяч рублей.

Добравшись до Дели, туристы самостоятельно отправились в штат Гоа и потратились на дополнительный переезд. По словам пары, туроператор Pegas Touristik уверял их, что обратный перелёт сохранится. Однако позже билеты аннулировали из-за правила, по которому при пропуске первого сегмента маршрута второй автоматически отменяется.

При этом супруги утверждают, что с 1 сентября 2025 года Минтранс изменил правила: если пассажир предупредил о пропуске первого рейса и между вылетами более суток, обратный билет должен сохраняться. Сейчас у пары нет средств ни на новый перелёт, ни на длительное проживание. Туристы подали досудебную претензию туроператору и агентству, требуя вернуть расходы и выплатить компенсацию.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы на Шри-Ланке не могут вернуться домой и сталкиваются с угрозой выселения из отелей и истечением срока действия виз из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Среди застрявших россиян есть дети, пожилые люди и те, кому необходимы жизненно важные лекарства.