Полиция разыскивает причастных к стрельбе во дворе многоэтажки в Махачкале

Полиция разыскивает причастных к стрельбе во дворе многоквартирного дома в Махачкале, в результате которой два человека пострадали. Такое заявление сделали в пресс-службе МВД Дагестана.

В полицию поступила информация из республиканского ортопедо-травматологического центра о двух гражданах, доставленных с огнестрельными ранениями. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что во дворе дома на улице Юсупова неизвестные применили оружие против двух местных жителей. После инцидента они скрылись на автомобиле.

Брошенную машину злоумышленников оперативники нашли неподалёку — в одном из дворов на улице Гамзата Цадаса. Личности всех причастных к нападению уже установлены, в настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию, уточнили в министерстве.

Напомним, что, по предварительной информации, инцидент начался из-за денежного конфликта. Четыре человека в машине «Лада» следили на мужчиной. Позже трое злоумышленников в масках выскочили из автомобиля и открыли огонь. После перестрелки они скрылись с места происшествия.