Конфликт в Иране стал унижением для Вэнса, который обещал не допускать войн

Предвыборные обещания вице-президента США Джей Ди Вэнса не втягивать страну в войну с Ираном обернулись политическим фиаско. Теперь Вашингтон начал боевые действия против Тегерана, и прежние заявления политика выглядят как фарс, пишет The Atlantic.

Журнал напоминает, что осенью 2024 года Вэнс публично выступал против войны с Ираном. Он говорил, что такой конфликт отнимет слишком много ресурсов и обойдётся дорого, называя его самым опасным сценарием, способным спровоцировать третью мировую. Однако сейчас вице-президент вынужден поддерживать линию американского лидера Дональда Трампа, хотя в частных беседах, по данным издания, остаётся при своих убеждениях.

Во внешней политике Вэнс и раньше уступал по влиянию госсекретарю Марко Рубио, который всегда ратовал за активное вмешательство США за рубежом. Теперь его мнение в администрации учитывают всё меньше, и последние события это только подтверждают. В прошлом году, напоминает The Atlantic, Вэнс уже выражал несогласие с ударами по хуситам в служебной переписке.

Политический вес Вэнса заметно снизился во всех сферах: в экономике он уступает министру финансов Скотту Бессенту. В миграционной политике — советнику президента по внутренней безопасности Стивену Миллер. Во внешней — Рубио и спецпосланнику президента Стиву Уиткоффу. Символом утраты влияния стали кадры, где во время ударов по Ирану Вэнс стоял рядом с директором Национальной разведки Тулси Габбард, известной антивоенными лозунгами, а не с Трампом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не примет никакого иного исхода конфликта с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции Тегерана. Американский лидер подчеркнул, что никаких сделок с Ираном не будет. После завершения конфликта США вместе с союзниками намерены заняться восстановлением иранской экономики.