Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 11:52

Граф Пётр Шереметев окончательно вернулся в Россию после многих лет жизни за границей

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Представитель знаменитого дворянского рода граф Пётр Шереметев принял решение окончательно переехать в Россию. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. Он много лет жил сначала в Марокко, потом во Франции, создал там даже академию им. Рахманинова музыкальную. Сейчас он окончательно вернулся в страну», — рассказал Степашин.

Ирина Роднина объяснила, почему вернулась в Россию после жизни в США
Ирина Роднина объяснила, почему вернулась в Россию после жизни в США

Пётр Шереметев родился в 1931 году в Марокко. Он является французским и российским общественным деятелем, меценатом, архитектором и музыкантом. С 1975 года занимает пост почётного вице-президента Франко-российского общества дружбы. Представитель графской ветви рода Шереметевых долгие годы жил во Франции, где основал музыкальную академию имени Рахманинова. Теперь он принял решение вернуться на историческую родину.

В 2025 году российское посольство в Париже передало в Москву письмо Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором граф заявил о намерении переселиться в Россию. В дипмиссии отмечали, что поддерживают тесные связи с потомком знатного рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar