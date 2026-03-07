Граф Пётр Шереметев окончательно вернулся в Россию после многих лет жизни за границей

Представитель знаменитого дворянского рода граф Пётр Шереметев принял решение окончательно переехать в Россию. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. Он много лет жил сначала в Марокко, потом во Франции, создал там даже академию им. Рахманинова музыкальную. Сейчас он окончательно вернулся в страну», — рассказал Степашин.

Пётр Шереметев родился в 1931 году в Марокко. Он является французским и российским общественным деятелем, меценатом, архитектором и музыкантом. С 1975 года занимает пост почётного вице-президента Франко-российского общества дружбы. Представитель графской ветви рода Шереметевых долгие годы жил во Франции, где основал музыкальную академию имени Рахманинова. Теперь он принял решение вернуться на историческую родину.

В 2025 году российское посольство в Париже передало в Москву письмо Шереметева президенту РФ Владимиру Путину, в котором граф заявил о намерении переселиться в Россию. В дипмиссии отмечали, что поддерживают тесные связи с потомком знатного рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции.