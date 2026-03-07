Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 11:54

Bloomberg: Индия приняла иранский военный корабль в своём порту

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Иранский военный корабль IRIS Lavan получил разрешение на заход в один из портов Индии и в настоящий момент находится там с экипажем на борту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийского чиновника, знакомого с ситуацией.

Иранская сторона направила запрос о необходимости экстренного захода судна 28 февраля, и уже на следующий день, 1 марта, Нью-Дели дал добро. По информации собеседника агентства, IRIS Lavan находится в порту с 4 марта.

В материале также сказано, что 183 члена команды временно расквартированы на объектах, принадлежащих местным вооружённым силам.

В Министерстве иностранных дел Индии объяснили, что разрешение на заход в порт было дано исходя из гуманных соображений.

Конфликт в Иране стал унижением для Вэнса, который обещал не допускать войн
Конфликт в Иране стал унижением для Вэнса, который обещал не допускать войн

Ранее сообщалось, что газета The Washington Post узнала о планах США начать наземную операцию в Иране. Одним из признаков называется внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования. Официально Белый дом не комментировал это.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Индия
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Западные СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar