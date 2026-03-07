В подмосковной женской клинике заведующий систематически унижал и избивал сотрудниц

Пятеро врачей-гинекологов уволились из женской консультации в подмосковном Можайске, обвинив заведующего в рукоприкладстве, травле и унижениях. Медики рассказали, что Тарас Бунь позволял себе некорректное поведение по отношению к подчинённым, сообщает Mash.

Гинеколог Малика Асламбекова утверждает, что бывший руководитель часто прибегал к психологическому насилию, а также нагружал непомерным количеством пациентов. Ей приходилось принимать 130 женщин при средней норме 30–50. После увольнения мучения не закончились, Бунь продолжил преследование. Он звонил в частную клинику, куда медик устроилась, и заявлял, что та якобы заражала рожениц ковидом. В Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения такие действия назвали прямым нарушением статей о клевете и защите деловой репутации.

Другая бывшая сотрудница Светлана Ермакова пострадала от рукоприкладства заведующего — дело дошло до суда, на начальника составили административный протокол. С 2021 года из-за конфликтов с Буней уволились минимум три врача, все жаловались на травлю, буллинг и чрезмерную нагрузку.

«Я эту Малику уже два года не видел и не слышал! Всё это просто выдумки!» — сказал Бунь и бросил трубку.

Проблема деструктивного руководства становится всё более острой в современных трудовых коллективах. Ранее психотерапевт Сергей Мартынов пояснил в беседе с Life.ru, что токсичный начальник постепенно разрушает рабочую атмосферу, провоцируя профессиональное выгорание и массовые увольнения сотрудников.