Politico: Уязвимость США перед иранскими дронами дала Киеву «рычаг давления» на Вашингтон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Конфликт на Ближнем Востоке обнажил уязвимость Соединённых Штатов и их союзников перед иранскими беспилотниками. Об этом пишет американское издание Politico.
По данным газеты, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой передать технологии для противодействия дронам, основанные на опыте украинского конфликта.
«Это даёт Киеву небольшой краткосрочный рычаг давления на США», — отмечает Politico .
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Киев отправил оборудование и специалистов для защиты американских объектов от атак таких дронов и дал соответствующие поручения профильным структурам.
