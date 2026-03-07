Politico: Уязвимость США перед иранскими дронами дала Киеву «рычаг давления» на Вашингтон

Конфликт на Ближнем Востоке обнажил уязвимость Соединённых Штатов и их союзников перед иранскими беспилотниками. Об этом пишет американское издание Politico.

По данным газеты, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой передать технологии для противодействия дронам, основанные на опыте украинского конфликта.

«Это даёт Киеву небольшой краткосрочный рычаг давления на США», — отмечает Politico .