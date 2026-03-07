Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 12:32

Politico: Уязвимость США перед иранскими дронами дала Киеву «рычаг давления» на Вашингтон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Конфликт на Ближнем Востоке обнажил уязвимость Соединённых Штатов и их союзников перед иранскими беспилотниками. Об этом пишет американское издание Politico.

По данным газеты, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой передать технологии для противодействия дронам, основанные на опыте украинского конфликта.

«Это даёт Киеву небольшой краткосрочный рычаг давления на США», — отмечает Politico .

Neue Zürcher Zeitung: Зеленский впал в ярость из-за решения Орбана по Украине
Neue Zürcher Zeitung: Зеленский впал в ярость из-за решения Орбана по Украине

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Киеву с просьбой о помощи в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Киев отправил оборудование и специалистов для защиты американских объектов от атак таких дронов и дал соответствующие поручения профильным структурам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar