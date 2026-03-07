Карасин назвал разговор Путина и Пезешкиана знаком доверия между странами

Состоявшийся телефонный разговор Владимира Путина с Масудом Пезешкианом свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Эту оценку в интервью «Ленте.ru» дал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Сам факт разговора довольно важен для того, чтобы подтвердить характер отношений, которые существуют между Россией и Ираном», — сказал он.

По словам парламентария, подобные контакты на высшем уровне позволяют сторонам сверять позиции по актуальным вопросам повестки. Карасин акцентировал внимание на том, что возможность открытого диалога приобретает особое значение в условиях серьёзного военного противостояния, развернувшегося на Ближнем Востоке с участием США и Израиля. Как подчеркнул сенатор, состоявшийся разговор как раз призван продемонстрировать взаимное доверие Москвы и Тегерана, а также их готовность к откровенному обсуждению любых возникающих вызовов.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия.