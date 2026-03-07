Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
7 марта, 15:32

Названа главная ошибка граждан, которая помогает мошенникам обманывать их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Приднестровская полиция призвала сразу обрывать разговор с мошенниками, ведь они хотят шокировать человека, сделать так, чтоб он «потерялся» и не мог ничего понять. При поступлении странного звонка правоохранители советуют думать трезво: взять себя в руки и хорошо подумать, что происходит на самом деле. Продолжение разговора будет ошибкой.

«Сказать, что я проверю эту информацию... Положить трубку, прекратить разговор — это самое главное», — сказал представитель министерства в эфире телеканала «Первый приднестровский».

Также необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы. Далее будет работать полиция.

Подросток подорвал банкомат в Подмосковье по заданию мошенников
Ранее мошенники нацелились на тружениц бьюти-сферы. Life.ru узнал, что маникюрщицы, бровистки и прочие мастерицы, переживающие волну заказов в преддверии 8 марта, сталкиваются с попытками угнать их аккаунты. «Клиент» просит назвать последние четыре номера, с которого он якобы звонил, после чего жертвы теряют доступ к личным данным.

Матвей Константинов
