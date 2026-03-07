В Госдуме рассказали, почему иностранцы завидуют россиянам

Иностранцы завидуют россиянам из-за способности общества противостоять чуждым ценностям. Своим мнением поделилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Sport24.

По словам Журовой, россияне сумели сделать всё возможное для борьбы с неправильными ценностями, и сейчас всё общество в едином порыве поддерживает традиционные устои. Она добавила, что люди на Западе мучаются от навязанной повестки и не могут ей сопротивляться, поскольку боятся стать изгоями. Именно поэтому многие из них переезжают в Россию, где сохранился оплот традиционных ценностей, уверена депутат.

«Иностранцам есть, в чём нам завидовать. Мы это умеем делать. У нас все конфессии даже на каком-то мероприятии сидят рядом, а у них такого нет. У нас нет разделения на национальности и вероисповедания. В этом иностранцы могут нам позавидовать, потому что мы можем вот так в мире жить. Для них это сложно. Они вроде толерантные-толерантные, а как дело коснётся — сразу вся толерантность заканчивается», — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что российское посольство во Франции получило 170 заявок от граждан страны, желающих переехать в РФ. Запросы поступали от людей из совершенно разных слоёв общества. Чаще всего это семьи с детьми, которые опасаются пропаганды, ведущейся во французских школах с младших классов.