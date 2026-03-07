Угрозы главаря украинского режима Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана являются проявлением бескультурья. Так ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также напомнил о прошлых примерах украинского шантажа.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это доказательство отсутствия у него культуры», — заявил Сийярто.

По словам министра, такие действия отражают истинную сущность украинцев, которые шантажируют и угрожают, напоминая о прошлых случаях насилия со стороны украинских группировок. Сийярто также иронично отметил, что от президента, играющего на пианино с поднятыми руками*, сложно ожидать иного поведения.

Зеленский в бытность свою студии «Квартал 95» в 2016 году участвовал в юмористическом номере под названием «Братья Цицько», который позже стали называть «Игра на рояле без рук». В ходе этого выступления на фестивале в Юрмале будущий президент Украины и его коллега, сняв штаны и скрывшись за роялем, имитировали игру на инструменте пенисами исполняя попурри из известных мелодий. Этот эпизод из творческого прошлого Зеленского впоследствии неоднократно использовался политическими оппонентами и журналистами в разных странах для ироничных комментариев и критики.

Ранее во Франции потребовали ужесточить меры в отношении Украины после угроз Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Там отметили, что нужно прекратить выделять средства «коррумпированной стране» и вернуться к здравому смыслу, работая на благо мира.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг заявления Зеленского, который посмел угрожать премьер-министру Венгрии. Глава киевского режима пообещал «передать адрес» политика украинским военным. Ответ Орбана не заставил себя ждать. Столь дерзкий выпад не остался незамеченным в Европе — дипломатов из Киева призвали к порядку даже в Еврокомиссии.