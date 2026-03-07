США перебросили ядерный бомбардировщик B-1 на базу в Британии

Американский стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе британских ВВС в графстве Глостершир. Об этом сообщила газета Independent.

«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», — говорится в публикации.

B-1 относится к стратегической авиации и способен нести ядерное оружие. Также этот самолёт может вооружаться крылатыми ракетами. В публикации отмечается, что бомбардировщик способен нести до 24 таких ракет.

Ранее Life.ru сообщал, что Иран уничтожил жутко дорогую систему ПВО THAAD на базе США в Иордании. На кадрах с места последствий видно, что поражены многие строения самого разного назначения — ангары, склады и иные объекты.