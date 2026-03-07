США перебросили ядерный бомбардировщик B-1 на базу в Британии
Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
Американский стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе британских ВВС в графстве Глостершир. Об этом сообщила газета Independent.
«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», — говорится в публикации.
B-1 относится к стратегической авиации и способен нести ядерное оружие. Также этот самолёт может вооружаться крылатыми ракетами. В публикации отмечается, что бомбардировщик способен нести до 24 таких ракет.
