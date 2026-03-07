Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:11

США перебросили ядерный бомбардировщик B-1 на базу в Британии

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon

Американский стратегический бомбардировщик B-1 приземлился на базе британских ВВС в графстве Глостершир. Об этом сообщила газета Independent.

«Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», — говорится в публикации.

B-1 относится к стратегической авиации и способен нести ядерное оружие. Также этот самолёт может вооружаться крылатыми ракетами. В публикации отмечается, что бомбардировщик способен нести до 24 таких ракет.

Появилась информация, что США готовятся к наземной операции в Иране
Появилась информация, что США готовятся к наземной операции в Иране

Ранее Life.ru сообщал, что Иран уничтожил жутко дорогую систему ПВО THAAD на базе США в Иордании. На кадрах с места последствий видно, что поражены многие строения самого разного назначения — ангары, склады и иные объекты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Великобритания
  • США
  • Военная техника
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar