Регион
7 марта, 14:27

Число погибших в Ливане от израильских атак достигло почти 300 человек

Обложка © ТАСС / WAEL HAMZEH / ЕРА

Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 294 человек, ещё 1023 человека получили ранения. Данную информацию сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны, назвав произошедшее израильской агрессией.

«Начиная со 2 марта, в результате израильской агрессии погибли 294 человека, 1023 получили ранения», — отметило министерство.

Президент Ливана приказал армии не сопротивляться при вторжении Израиля

Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

