Число погибших в Ливане от израильских атак достигло почти 300 человек

Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.