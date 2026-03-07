Число погибших в Ливане от израильских атак достигло почти 300 человек
Обложка © ТАСС / WAEL HAMZEH / ЕРА
Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта достигло 294 человек, ещё 1023 человека получили ранения. Данную информацию сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны, назвав произошедшее израильской агрессией.
«Начиная со 2 марта, в результате израильской агрессии погибли 294 человека, 1023 получили ранения», — отметило министерство.
Напомним, что Армия Израиля начала наземную операцию в Ливане, заняв несколько позиций в приграничной зоне. В Тель-Авиве утверждают, что военные наносят точечные удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» с целью устранения исходящих от него угроз. Действия на ливанской территории ведутся параллельно с военной операцией Израиля против Ирана.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.