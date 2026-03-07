Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:44

Мужчины атаковали салоны красоты перед 8 Марта ради гладкой кожи в зоне бикини

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Мастера бьюти-салонов по всей России отмечают резкий рост количества мужчин, записавшихся на процедуры лазерной эпиляции в первые дни весны, чтобы порадовать своих девушек и жён. Об этом стало известно SHOT.

Мужчины в основном выбирают эпиляцию зоны бикини, на втором месте по популярности — подмышки, затем спина. Большинство предпочитает щадящий лазерный метод, однако есть и те, кто готов терпеть восковую депиляцию ради быстрого результата.

Мастера салонов красоты советуют мужчинам приходить вместе с девушками: это снижает тревожность и помогает спокойнее переносить процедуры. Рост интереса сильного пола к уходу за собой совпадает с началом весны и подготовкой к празднованию 8 Марта.

От заводских утренников до букетов в операционной: 10 архивных фото празднования 8 Марта в советское время
От заводских утренников до букетов в операционной: 10 архивных фото празднования 8 Марта в советское время

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучший подарок мужчины для женщины на 8 Марта. По его словам, это самое незабываемое впечатление для дамы.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • 8 марта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar