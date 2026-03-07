Мужчины атаковали салоны красоты перед 8 Марта ради гладкой кожи в зоне бикини

Мастера бьюти-салонов по всей России отмечают резкий рост количества мужчин, записавшихся на процедуры лазерной эпиляции в первые дни весны, чтобы порадовать своих девушек и жён. Об этом стало известно SHOT.

Мужчины в основном выбирают эпиляцию зоны бикини, на втором месте по популярности — подмышки, затем спина. Большинство предпочитает щадящий лазерный метод, однако есть и те, кто готов терпеть восковую депиляцию ради быстрого результата.

Мастера салонов красоты советуют мужчинам приходить вместе с девушками: это снижает тревожность и помогает спокойнее переносить процедуры. Рост интереса сильного пола к уходу за собой совпадает с началом весны и подготовкой к празднованию 8 Марта.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучший подарок мужчины для женщины на 8 Марта. По его словам, это самое незабываемое впечатление для дамы.