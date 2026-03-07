Россиян предупредили о тюрьме и огромном штрафе за съёмку прилётов дронов в ОАЭ

Россиянам в Объединённых Арабских Эмиратах грозят крупные штрафы и тюремные сроки за съёмку прилётов иранских беспилотников, работы систем ПВО и эвакуации из отелей. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, запрещённые видео нельзя пересылать даже близким родственникам и друзьям. За публикацию или отправку таких файлов туристам может грозить штраф от 3 до 10 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Силовики в первую очередь мониторят аккаунты путешественников, релокантов, моделей и эскортниц, выискивая ролики с прилётами и определяя места съёмки.

При этом некоторых россиян, наоборот, просят публиковать позитивный контент о Дубае и сообщать о тех, кто снимает последствия атак. Параллельно местные власти ужесточили контроль за электронными переводами, включая операции с криптовалютой, и проверяют попытки вывода денег за границу.

Ранее сообщалось, что россияне, отдыхающие на Шри-Ланке, столкнулись с серьёзными трудностями при попытке вернуться на родину на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В своём обращении туристы рассказали, что оказались фактически в ловушке.