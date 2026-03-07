«Балтика» прилетела в закрытый ростовский аэропорт Платов

Футбольный клуб «Балтика» прилетел на матч Российской премьер-лиги с «Ростовом» в закрытый аэропорт Платов, который не принимает гражданские рейсы с 2022 года. Соответствующую информацию передаёт Telegram-канал Mash.

Команда добиралась до места с пересадкой: сначала калининградский клуб вылетел в Москву, а уже оттуда отправился в Ростов-на-Дону. В Росавиации факт не опровергли, пояснив, что такая практика действительно возможна — в отдельных случаях аэропорты открывают для специальных допусков.

Сейчас в матче идёт второй тайм, гости ведут со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил решающий гол в выездном матче 25-го тура французской Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен». Встреча, прошедшая 7 марта, завершилась победой гостей со счётом 3:1.