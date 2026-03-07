Число банков в России к концу 2026 года может снизиться до 300

Количество действующих банков в России по итогам 2026 года может снизиться до уровня ниже 300. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным исследования, сокращение может произойти из-за ухода с рынка недобросовестных участников.

«На рынке сохраняется ряд недобросовестных игроков, которые могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства, что приведёт к снижению числа банков в системе до менее 300 штук», — цитирует обзор ТАСС.

Аналитики также отмечают усиление концентрации прибыли у крупнейших финансовых организаций. По итогам 2025 года десять крупнейших банков обеспечили около 75% всей прибыли сектора. В 2026 году эта доля может увеличиться до 76%.

Напомним, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки первой волны завершают подготовку к работе с цифровым рублём. Она подчеркнула, что за 2025 год была внедрена оплата цифровыми рублями по универсальному QR-коду, а также проведены успешные тесты цифрового рубля в бюджетных проектах. Кроме того, регулятор получил многочисленные предложения от банков по развитию функционала цифрового рубля.