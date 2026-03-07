Трамп назвал одолжением Европе своё участие в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил своё участие в мирном урегулировании на Украине не заботой о национальных интересах, а личной услугой европейцам. Такое заявление он сделал, выступая на саммите «Щит Америки» во Флориде.

Глава Белого дома подчеркнул, что США от зоны конфликта океан, поэтому происходящее напрямую не касается его страны. Именно по этой причине, пояснил Трамп, он рассматривает свои усилия как одолжение Европе.

«Знаете, это нас не очень-то затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это в качестве одолжения Европе. Для жизни», — заявил он.

При этом ранее Дональд Трамп обозначил урегулирование конфликта на Украине как один из своих главных приоритетов. По словам американского лидера, этот вопрос находится для него на очень высоком месте, и он верит, что решение будет найдено