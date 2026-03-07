Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америки» во Флориде.

«Я урегулировал восемь войн, и, думаю, ещё одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. <...> Посмотрим, что выйдет», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, стороны уже не раз были близки к достижению договорённостей.

Ранее Life.ru писал, что Трамп назвал одолжением Европе своё участие в урегулировании конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что США от зоны конфликта разделяет океан, поэтому происходящее напрямую не касается его страны.