Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 16:08

Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «на подходе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Об этом он сообщил на саммите «Щит Америки» во Флориде.

«Я урегулировал восемь войн, и, думаю, ещё одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. <...> Посмотрим, что выйдет», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, стороны уже не раз были близки к достижению договорённостей.

Мирошник: Зеленский готов «наряжаться в юбку и танцевать» ради внимания Трампа
Мирошник: Зеленский готов «наряжаться в юбку и танцевать» ради внимания Трампа

Ранее Life.ru писал, что Трамп назвал одолжением Европе своё участие в урегулировании конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что США от зоны конфликта разделяет океан, поэтому происходящее напрямую не касается его страны.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar