Вяльбе оценила инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона на чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой на женском марафоне чемпионата страны в Сахалинской области. По её словам, произошедшее стало досадным стечением обстоятельств, а схожие ситуации иногда происходят в разных видах спорта и странах.

«Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Ещё до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Напомним, что сегодня выбежавшая на трассу собака сбила с ног и травмировала лыжницу Алину Кудисову на ЧР. На седьмом круге на трассе внезапно объявились три дворняги, и одна из них бросилась под ноги лидеру забега Арине Кусургашевой. Она упала, как и следовавшая за ней Кудисова.