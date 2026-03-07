Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 16:49

Вяльбе оценила инцидент с собакой, сбившей лидеров марафона на чемпионате России

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с собакой на женском марафоне чемпионата страны в Сахалинской области. По её словам, произошедшее стало досадным стечением обстоятельств, а схожие ситуации иногда происходят в разных видах спорта и странах.

«Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Ещё до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Собака выбежала на трассу во время олимпийского спринта в Италии и попала в фотофиниш
Собака выбежала на трассу во время олимпийского спринта в Италии и попала в фотофиниш

Напомним, что сегодня выбежавшая на трассу собака сбила с ног и травмировала лыжницу Алину Кудисову на ЧР. На седьмом круге на трассе внезапно объявились три дворняги, и одна из них бросилась под ноги лидеру забега Арине Кусургашевой. Она упала, как и следовавшая за ней Кудисова.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Елена Вяльбе
  • Лыжные гонки
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar