Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 17:20

МИД Ирана обвинил США в ударе по опреснительной станции

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Тегеран официально обвинил Вашингтон в ударе по заводу по опреснению воды на юге Ирана. С таким заявлением выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х

По словам министра, США совершили вопиющее и отчаянное преступление, атаковав предприятие на острове Киш. Аракчи подчеркнул, что в результате удара нарушилось водоснабжение в 30 иранских деревнях.

Для стран Персидского залива опреснительные станции — главный источник питьевой воды. Эксперты предупреждают, что атаки на такую инфраструктуру способны обернуться гуманитарной катастрофой, сравнимой с выходом из строя жизненно важных объектов в любой другой точке планеты.

США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану
США отправляют третий авианосец на Ближний Восток для ударов по Ирану

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по американской военной базе в Иордании, уничтожив зенитно-ракетный комплекс THAAD. Стоимость одного такого комплекса может достигать 1,8 миллиарда долларов, и даже США не располагают большим количеством подобных установок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar