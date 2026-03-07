Владимир Путин
Регион
7 марта, 19:05

Дмитриев сообщил о начале масштабного инфляционного ценового шока в мире

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что глобальная экономика стоит на пороге серьёзных ценовых потрясений. По его словам, полномасштабные последствия инфляции ещё только предстоит ощутить.

«Масштабный инфляционный шок только начинает сказываться на многих секторах экономики, компаниях и людях», — заявил Дмитриев у себя в соцсети X.

В подтверждение своих слов Дмитриев опубликовал графики динамики цен на сырьевые товары. Данные наглядно демонстрируют устойчивый рост стоимости ключевых ресурсов и услуг, включая нефть, газ, удобрения, а также морские перевозки.

Ранее Life.ru писал, что средняя стоимость галлона бензина в США по итогам прошедшей недели выросла на 14%, достигнув самых высоких значений с 2024 года. Утром в субботу заправить машину в США можно было в среднем по $3,41 за стандартный галлон (3,785 литра).

BannerImage
Виталий Приходько
