Премьер Польши Туск разгневан планами США отменить санкции против нефти РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea
Президент Польши Дональд Туск прокомментировал в соцсети X информацию о том, что Соединённые Штаты могут смягчить или вовсе отменить санкции в отношении российской нефти. Поводом для обсуждения стали заявления министра финансов США Скотта Бессента о возможном ослаблении ограничений на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти», — написал Туск.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя заявление Бессента, ранее отметил, что эта тема действительно обсуждается с Вашингтоном. По его словам, переговоры ведутся с учётом текущей ситуации на мировых энергетических рынках.
Напомним в Минфине США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из России. Бессент заявил, что Соединённые Штаты уже разрешили Индии временно покупать российскую нефть с танкеров в море. Как заявили два источника в американской администрации, данная мера направлена на уменьшение напряжённости на мировом нефтяном рынке в связи с проведением американо-израильской военной операции против Ирана.
