7 марта, 20:20

Аэропорты Волгограда и Краснодара временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Вечером в субботу, 7 марта, аэропорты Волгограда и Краснодара временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления официального представителя Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:18 по московскому времени. Спустя 37 минут ограничения распространились на краснодарский аэропорт.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей при полётах.

Ранее в аэропорту Софии из-за неизвестного дрона было временно закрыто воздушное пространство — один рейс из Германии ушёл на посадку в Варну. Системы безопасности засекли беспилотник в районе аэропорта днём в субботу. На место тут же стянули полицию и наземные службы, а следовавший из Германии борт перенаправили на запасной аэродром. После того как угроза миновала, софийский аэропорт вернулся к штатной работе.

Виталий Приходько
