Заболоцкая: Евросоюз запрещает своим членам взаимодействовать с Россией

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая считает, что на Западе именно Евросоюз демонстрирует наиболее неконструктивный подход к взаимодействию с Москвой в рамках Организации Объединённых Наций. Своим мнением дипломат поделилась во время общения с газетой «Известия».

По словам Заболоцкой, проблема кроется в самой структуре ЕС, которая препятствует государствам-членам развивать отношения с Россией.

«Она держит своих членов под идеологическим прессом, навязывая им жёсткие неконструктивные подходы, прямо запрещая своим членам взаимодействие с РФ. Как долго государства ЕС готовы мириться с таким ограничением своего суверенитета — отдельный вопрос», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, представитель РФ указала, что многие делегации в ООН подвергаются воздействию массированной информационной кампании, развёрнутой против России.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к Евросоюзу усилить самостоятельность на мировой арене. По мнению политика, объединению необходимо развивать собственную дипломатию, в том числе в вопросах урегулирования украинского кризиса, и снижать зависимость от Соединённых Штатов.