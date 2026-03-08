Космонавты поздравили россиянок с Международным женским днём с борта МКС

Экипаж Международной космической станции не остался в стороне от главного весеннего праздника. Находящиеся на борту МКС космонавты «Роскосмоса» Сергей Микаев, Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев поздравили россиянок с Международным женским днём. Их видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Роскосмоса».

Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта борта МКС. Видео © Telegram / Роскосмос

«Поздравляем вас с 8 Марта! Это один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жён, дочерей и подруг с Международным женским днём. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам своё восхищение», — сказал Кудь-Сверчков.

Микаев подчеркнул, что женщины ежедневно вдохновляют мужчин своей красотой и внутренней силой. В настоящее время они не только хранят домашний уют, но и вносят огромный вклад в развитие общества, покоряя вершины в самых разных сферах — как на Земле, так и в космосе. Именно благодаря женщинам мир становится ярче и добрее, добавил космонавт.

Федяев поблагодарил россиянок за тепло и заботу, которыми они окружают своих близких, и от лица всего экипажа пожелал любви, гармонии, благополучия и здоровья.

«И пусть каждый день начинается с добрых слов и улыбок близких вам людей. Вы прекрасны, помните об этом. С праздником вас!» — подытожил он.

Ранее с поздравлением по случаю Международного женского дня к россиянкам обратился и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул особую роль женщин в жизни общества и каждого человека. По его словам, женщинам присущи исключительная стойкость, волевые качества и умение быть лидерами, что позволяет им добиваться успеха в профессии. При этом они успевают сочетать самые разные роли: быть любящими матерями, оставаться целеустремлёнными и самостоятельными, сохранять красоту и внутреннюю силу.