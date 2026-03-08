Председатель партии «Левый союз» Минья Коскела заявила, что закон о снятии запрета на транзит ядерного оружия через Финляндию готовился втайне от парламентариев. Её слова приводятся в пресс-релизе политической силы.

«Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — отметила Коскела.

Политик напомнила, что в обычных условиях информация о готовящихся законопроектах общедоступна, а парламентарии имеют право на консультации уже на начальном этапе работы.

«В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента», — пожаловалась депутат.

Финский депутат Айно-Кайса Пеконен, коллега Коскелы по партии, сообщила, что правительство сознательно не информировало парламентариев о законе, поэтому для них он стал полной неожиданностью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение Хельсинки снять ограничения на размещение ядерного оружия альянса. По его словам, подобные действия властей страны лишь повышают её собственную уязвимость. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги являются провокационными. Риски для безопасности финской стороны возникают именно из-за решений её руководства.